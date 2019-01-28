Сергей Семак: "Не сомневаюсь, что Ракицкий своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нашей команде"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 3,5 года.

– Сегодня "Зенит" заключил соглашение с Ярославом Ракицким. Что вы думаете о переходе центрального защитника?



– Я думаю, на протяжении последнее времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл "правоногий" игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильней.



– То, что смущает в нем всех – его возраст, 29 лет. Как вы к этому относитесь?



– Вы наверняка знаете, что найти на эту позицию игрока опытного, квалифицированного – очень сложно. Такой возраст позволяет центральному защитнику играть в футбол на хорошем уровне. Словом, проблем с возрастом Ярослава я не вижу. Тем более, у нас в составе есть и более возрастные игроки.



– Переход из чемпионата Украины в Российскую Премьер-лигу позволит свести к минимуму проблемы с адаптацией?



– Я думаю, что Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран и континентов. Думаю, никаких проблем нет.

"Зенит" объявил о трансфере Ракицкого