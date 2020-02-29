Сергей Семак: «Надеюсь, в ближайших матчах увидим Дзюбу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф — российской премьер-лиги с «Локомотивом»? (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Тяжелая игра. Первая после большой паузы. Накала было много, в первом тайме играли хуже, много ошибались в простых передачах. Давали возможность сопернику выбегать в контратаки. В атаке небольшое количество моментов, которые смогли воплотить в гол. Хотели победить.

— Когда будет готов сыграть Дзюба? Что с ним?

— Надеюсь, что скоро начнет тренироваться и в ближайших матчах мы его увидим.

— Почему решили отправить в атаку именно Ерохина с Дриусси? Какие еще сочетания впереди рассматривали?

— Никаких больше не рассматривали. Если была бы возможность выпустить Ригони, то выпустили бы его. Но такой возможности не было, так что вариантов было немного. (Гоша Чернов)