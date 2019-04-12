Сергей Семак: "Мы будем прогрессировать, но это небыстрый процесс"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи"​ отметил, что думает об улучшении качества игры.

– Вы говорили, что Ригони более удобна схема 4-3-3. Относительно Нобоа – то же самое?

– Кристиан может играть в тройке, мы это вариант держим в голове. Когда выбираем тактические схемы, думаем в том числе о том, как вписать всех в лимит.

– У Ивановича три желтые карточки. Не хотите ли его поберечь?

– Всегда нужно играть аккуратно. Иванович готов играть, мы не собираемся его беречь. Для нас самая важная игра – следующая. О трех карточках он знает.

– В понедельник вы были на телевидении и упомянули, что при этом наборе исполнителей команда не может демонстрировать другой футбол. Насколько далека сейчас игра команды от той, которую вы хотели бы видеть в "Зените"? И как сильно должен измениться состав, чтобы вы ставили ту игру, которую хотите?

– Сейчас сложно говорить о том, что будет гипотетически. У нас есть хорошие игроки, мы должны использовать их сильные качества. Все наши футболисты – талантливые игроки, мы должны придумать такую тактическую схему, чтобы они демонстрировали лучшую игру, ведь важность результата никто не отменял. В каждом матче мы меняем что-то. Когда будет время, подумаем о качестве. Мы будем прогрессировать, но этот процесс небыстрый. Для нас все матчи сложно складываются, и нет возможности сыграть более расслабленно. Все команды бьются насмерть. (Гоша Чернов)

Игра "Зенит" – "Анжи" состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.

"Анжи" с 19 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 45 баллами располагается на первой строчке.

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