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Сергей Семак: «Матч против «Урала» «Спартак» провел очень уверенно»

13:46
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от игры.

— Может быть хорошо, что игра против «Спартака» будет сейчас, а не после паузы, когда у них все будет не временно, а постоянно?

— Матч против «Урала» «Спартак» провел очень уверенно и по качеству игры, и по количеству созданных моментов. Очень сложно предположить, когда и с кем лучше играть. Это не является ни плюсом, ни минусом.

— Тедеско меняет амплуа некоторых футболистов, не стесняется их тасовать. Будете ли анализировать, предугадывать этот момент или, в первую очередь, постараетесь отталкиваться от себя?

— Будем пытаться предположить, кто и на каких позициях сможет сыграть. По поводу тасования — буквально две-три позиции, которые меняются. В остальном, как и любой тренер, пытается использовать самые сильные качества футболистов, которые есть, во благо игры команды.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-11-29-sergey-semak-nas-zhdet-eshche-odin-ochen-slozhnyy-match.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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