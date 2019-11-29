Сергей Семак: «Матч против «Урала» «Спартак» провел очень уверенно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от игры.

— Может быть хорошо, что игра против «Спартака» будет сейчас, а не после паузы, когда у них все будет не временно, а постоянно?

— Матч против «Урала» «Спартак» провел очень уверенно и по качеству игры, и по количеству созданных моментов. Очень сложно предположить, когда и с кем лучше играть. Это не является ни плюсом, ни минусом.

— Тедеско меняет амплуа некоторых футболистов, не стесняется их тасовать. Будете ли анализировать, предугадывать этот момент или, в первую очередь, постараетесь отталкиваться от себя?

— Будем пытаться предположить, кто и на каких позициях сможет сыграть. По поводу тасования — буквально две-три позиции, которые меняются. В остальном, как и любой тренер, пытается использовать самые сильные качества футболистов, которые есть, во благо игры команды.