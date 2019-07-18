11:42 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Лунев – номер один. О смене основного вратаря мы не думаем"

0
Обсудить

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура премьер-лиги против "Сочи", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

 
Гильерме.Будущее Гильерме: "Спартак" охладел, "Зениту" не нужен, "Локомотив" пока ближе

– 30 июня закончился контракт у Кокорина, но продолжит ли клуб следить за его здоровьем и как-то контактировать с ним, насколько это возможно в данной ситуации? Допускаете ли вы, что он еще сыграет за "Зенит"?

– Следить сложно, доступа нет. Я был бы рад, если бы он поскорее вернулся, начал тренироваться, заключил контракт с клубом и приносил пользу нашей команде.

– В "Сочи" большая часть основных игроков появилась только в июле и по сути там совершенно новая команда. Насколько сложно в такой ситуации готовиться к сопернику? И помогает ли вам как-то тот факт, что в "Сочи" недавно перешли четыре игрока из "Зенита"?

– Это нам никак не помогает. Многие из тех, кто пришел, прекрасно адаптированы к системе. Тактическая схема, которую мы видели в матче со "Спартаком" – наиболее комфортная для многих из них. Есть представление об игроках, с которыми мы меньше знакомы и о команде как таковой. Прекрасно понимаем, насколько сложным будет матч.

– В чем отличия между "Сочи" и "Тамбовом"?

– Различий много. Конечно, тактическая схема – если она будет у "Сочи" такой, как в первом туре. Была домашняя, а сейчас выездная игра. Первые матчи всегда проходят нервозно. Все сейчас эмоционально настроены на то, чтобы как можно лучше стартовать.

 
Гильерме vs Александр Селихов.Зачем "Спартаку" Гильерме, если вернется Селихов?

Олег Кононов сказал, что не представлял, как играть против "Сочи". А вы?

– Сочинцы играли и при одном расположении, и при другом. С "Тамбовом" было сложнее, потому что команда вообще не проводила официальных матчей до встречи с нами. Команда доукомплектовывалась на сборах, было трудно готовиться.

– Видите ли вы системность в ошибках Лунева в этом году? Их накопилось уже много – от пропущенного мяча в Катаре с "Локомотивом" до гола "Тамбова". Почему, на ваш взгляд, Лунев не прогрессирует? И думаете ли вы о смене первого номера?

– О смене первого номера не думаем. А вы привели только два примера.

– Суперкубок с "Локомотивом" еще.

– Три примера. В остальном в этом календарном году каких-то особых ошибок мы не вспомним. Все ошибаются. Ничего страшного не происходит. Нужно больше работать. Лунев – номер один. Дальше будем смотреть, исходя из состояния самого Андрея и его конкурентов.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ