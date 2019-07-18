Сергей Семак: "Лунев – номер один. О смене основного вратаря мы не думаем"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура премьер-лиги против "Сочи", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– 30 июня закончился контракт у Кокорина, но продолжит ли клуб следить за его здоровьем и как-то контактировать с ним, насколько это возможно в данной ситуации? Допускаете ли вы, что он еще сыграет за "Зенит"?

– Следить сложно, доступа нет. Я был бы рад, если бы он поскорее вернулся, начал тренироваться, заключил контракт с клубом и приносил пользу нашей команде.

– В "Сочи" большая часть основных игроков появилась только в июле и по сути там совершенно новая команда. Насколько сложно в такой ситуации готовиться к сопернику? И помогает ли вам как-то тот факт, что в "Сочи" недавно перешли четыре игрока из "Зенита"?

– Это нам никак не помогает. Многие из тех, кто пришел, прекрасно адаптированы к системе. Тактическая схема, которую мы видели в матче со "Спартаком" – наиболее комфортная для многих из них. Есть представление об игроках, с которыми мы меньше знакомы и о команде как таковой. Прекрасно понимаем, насколько сложным будет матч.

– В чем отличия между "Сочи" и "Тамбовом"?

– Различий много. Конечно, тактическая схема – если она будет у "Сочи" такой, как в первом туре. Была домашняя, а сейчас выездная игра. Первые матчи всегда проходят нервозно. Все сейчас эмоционально настроены на то, чтобы как можно лучше стартовать.

– Олег Кононов сказал, что не представлял, как играть против "Сочи". А вы?

– Сочинцы играли и при одном расположении, и при другом. С "Тамбовом" было сложнее, потому что команда вообще не проводила официальных матчей до встречи с нами. Команда доукомплектовывалась на сборах, было трудно готовиться.

– Видите ли вы системность в ошибках Лунева в этом году? Их накопилось уже много – от пропущенного мяча в Катаре с "Локомотивом" до гола "Тамбова". Почему, на ваш взгляд, Лунев не прогрессирует? И думаете ли вы о смене первого номера?

– О смене первого номера не думаем. А вы привели только два примера.

– Суперкубок с "Локомотивом" еще.

– Три примера. В остальном в этом календарном году каких-то особых ошибок мы не вспомним. Все ошибаются. Ничего страшного не происходит. Нужно больше работать. Лунев – номер один. Дальше будем смотреть, исходя из состояния самого Андрея и его конкурентов.