Сергей Семак: "Краснодар" спровоцировал конфликт"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Краснодаром" (3:2) в матче 24 тура Российской премьер-лиги заявил, что скамейка соперника спровоцировала конфликт на ровном месте, когда происходила замена полузащитника Эмилиано Ригони, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Дзюба забил "Краснодару". Можно ли это связать с отсутствием Гранквиста, который был очень неудобным защитником для Артема?



– Нет, с этим не связываю. Артем выполняет другую функцию на поле. Азмун больше действует впереди, а Дзюба больше делает черновой работы. Играет вся команда. Дзюба молодец, не только по забитым мячам, но и по настрою.



– Как оцените расклады на борьбу за чемпионство?



– О раскладах еще рано говорить. Радость продиктована не только победой, но и сумасшедшей концовкой. Благодаря характеру и силе воле мы забили и заслуженно победили. Эмоции были связаны с ходом игры. Забить на последних минутах... поэтому радовались. Это те ощущения, которые приносит ход игры.



– Расскажите подробнее о стычке в конце матча. И связано ли это с волнениями на трибунах?



– С трибун – не могу сказать. На бровке – мы планировали другую замену, связанную с лимитом. Скамейка "Краснодара" не поняла, почем Оздоев стоит и не уходит. Мы просили судью поменять Ригони, а он заменил другого игрока. Скамейка "Краснодара" подумала, что Оздоев должен уйти, но не делает этого. Там просто не разобрали ситуацию. Резервный судья долго пытался понять, что и как провести. Я сам не понимал. На судей тоже влияла эмоциональная нагрузка этого матча.



– Модель игры "Зенита" – та, которую вы сейчас хотите видеть?



– Я уже говорил, что у нас все игроки хорошие, и моя задача – использовать лучшие качества игроков, плюс встроить это все в лимит. Что я хочу, это неважно. Мы все должны работать. Мы забиваем много, пропускаем тоже, но это не проблема. Если наша команда забивает не меньше "Краснодара", значит, наша работа не проходит зря, – сказал Семак.

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