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Сегодня, 20:35

Хавбеку «Спартака» Литвинову диагностирован перелом кости лицевого черепа

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Руслан Литвинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил перелом кости лицевого черепа в матче с «Оренбургом» (0:0) в 30-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба красно-белых.

«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займет примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту!» — сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Литвинов был заменен на 64-й минуте встречи. В этом сезоне 22-летний хавбек провел 31 матч и сделал один голевой пас.

Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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