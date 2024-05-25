Хавбеку «Спартака» Литвинову диагностирован перелом кости лицевого черепа

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил перелом кости лицевого черепа в матче с «Оренбургом» (0:0) в 30-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба красно-белых.

«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займет примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту!» — сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Литвинов был заменен на 64-й минуте встречи. В этом сезоне 22-летний хавбек провел 31 матч и сделал один голевой пас.