Сергей Семак: "Если уж Гвардьола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам?"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга". ​Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 14.00 (мск).

– Теперь без пауз до конца сезона. Если уж Гвардьола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам? Тот случай, когда работаешь весь год, но результат решается в последние два месяца, – написал 43-летний специалист в своем инстаграме.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 41 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.