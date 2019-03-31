13:05 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Если уж Гвардьола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам?"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга"Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 14.00 (мск).

– Теперь без пауз до конца сезона. Если уж Гвардьола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам? Тот случай, когда работаешь весь год, но результат решается в последние два месяца, – написал 43-летний специалист в своем инстаграме.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 41 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

 

 

 

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