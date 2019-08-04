Сергей Семак: "Что будет Дугласу за автогол? Ничего абсолютно. Такое бывает"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Что делают с футболистом, который забил такой курьезный автогол? Штрафы, наказания, розги?

– Ничего абсолютно. Это может случиться с каждым игроком. Надо забивать больше и такой курьезный момент не повлияет на результат матча. Бывает.

– Как вы оцените игру Ивановича в атаке в конце матча?

– Положительно. Да, немного неправильно мы его использовали. Но еще один игрок в атаке усложняет жизнь защитникам. Нам надо было рисковать, что мы и сделали.

– Почему Мак не попал в заявку? Он остается в команде?

– Мак ни одной тренировки не тренировался с командой из-за болезни. По будущему не могу сказать. Пока он болеет.