Сергей Семак: "Абсолютно заслуженная победа"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче 21-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (3:1) признался, что остался недоволен игрой в обороне, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Последние матчи с "Оренбургом" всегда были сложными для "Зенита". Эта игра – не исключение. Мы отталкивались от состояния игроков, часть из них много сил и эмоций потратила. Кому-то не хватало остроты, эмоции были не те, что нужны были. Не понравилась наша игра в обороне, были грубые ошибки, но мы внесли коррективы в перерыве. Второй тайм понравился по движению, по эмоциям. Хорошо, что выиграли.

– "Вильярреал", ЦСКА, "Рубин", "Оренбург" – все играли в три центральных защитника, и со всеми возникали трудности. Почему команде сложно вскрывать именно такой блок, и знаете ли вы, как это сделать в будущем эффективнее?

– При игре с командами, которые выстраиваются в пять защитников, нужно исполнительское мастерство. Нужны игроки, которые могут обыгрывать один в один. Для них нужно создавать ситуации. Все команды сталкиваются с подобными проблемами, и по этой причине тоже "Оренбург" мало пропускает. Тактически обученная команда. Но мы могли забить еще. Считаю, абсолютно заслуженная победа. В чемпионате России нет ни одного матча, который прошел бы без определенного накала. Все стараются победить и подтверждают, что легких матчей нет. (Гоша Чернов)