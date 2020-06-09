Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение посвятить ближайший тур Тинькофф-РПЛ медикам. Ранее российская премьер-лига была прервана из-за пандемии коронавируса.

«Посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, — правильная и очень важная инициатива, — цитирует Прядкина официальный сайт РПЛ. — Именно благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы сейчас постепенно возвращаемся к привычной жизни.

В разгар эпидемии многие люди, представители бизнеса, организации объединились и оказывали медицинским учреждениям адресную помощь. Кто-то закупал технику, кто-то средства индивидуальной защиты. Мы совместно с «Лигой Ставок» доставляли обеды и ужины больнице в Коммунарке и Челюстно-лицевому госпиталю. В ответ мы получили искренние слова благодарности от главных врачей этих больниц — Дениса Проценко и Виктора Бельченко.

Теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо! Врачи, медсестры, работники скорой помощи — настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей. Все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам".

РПЛ приостановила сезон в середине марта из-за распространения коронавируса. В конце мая Исполком РФС с учетом изменившейся эпидемиологической обстановки решил возобновить сезон с 19 июня.

Матчи Тинькофф РПЛ смогут посетить болельщики: не больше 10 процентов от общей вместимости стадиона. Первым матчем после возобновления станет игра «Крылья Советов» — «Ахмат».

По решению РФС и РПЛ 23-й тур станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.