Сергей Прядкин: "Посмотрели варианты, которые позволят увеличить количество матчей"

Президент РПЛ Сергей Прядкин - о проектах реформирования чемпионата. В понедельник состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения лиги с 16 до 18 клубов.

– Как прошло заседание рабочей группы – правда ли, что клубы отказались от идеи расширения до 18 клубов?

– Не стал бы говорить так конкретно. Мы обменялись мнениями, наметили необходимость подготовки аналитических материалов к следующему заседанию – оно состоится в конце июня.

– Какие есть варианты?

– Главное – критерии жизнеспособности клубов, экономическое обоснование их присутствия в РПЛ, а также вопросы календаря. Все это – предмет дискуссии клубов. Ждем и аналитики от наших партнеров – консалтинговых компаний.

– Какова вероятность РПЛ-18? Как оцените жизнеспособность проекта?

– Не буду врать – пока никак не оценю.

– Но вероятность подобного сценария существенно снизилась?

– Не стал бы так утверждать. Мы должны сделать дополнительные шаги в сторону изучения плюсов и минусов.

– С чем связано появление предложений по делению на восьмерки и пятерки?

– С опытом зарубежных лиг. Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей. Продолжим это делать и примем решение в конце июня.

– Но в проекте регламента чемпионата есть варианты и на 16 клубов, и на 18 – речь о чемпионате-2020/21.

– Имеем в виду формат 16 как основной. Сноска о 18 командах – предмет изучения рабочей группы, и дальнейшего утверждения исполкомом РФС. Мы обязаны просчитывать возможное развитие событий.

– Какой была роль Черчесова на заседании рабочей группы?

– Позитивная. Он говорил о загрузке игроков сборной, а также об опыте работы в чемпионате Польши. Его слова восприняты позитивно. (Сергей Егоров)​

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