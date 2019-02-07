Сергей Прядкин: "Чеферин является достойным и прогрессивным президентом УЕФА"

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин отметил, что Александер Чеферин является достойным и прогрессивным президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сегодня он был переизбран на пост президента УЕФА на новый четырехлетний срок. Решение было принято на конгрессе организации в Риме.

- Учитывая, что все 55 ассоциаций единогласно поддержали, в том числе письменно, это говорит о доверии, - цитирует ТАСС Прядкина. - Безусловно, это очень достойный президент, которого мы тоже поддерживаем. Те реформы, которые он сделал, показывают, что Чеферин прогрессивный, грамотный, коммуникабельный. Он сумел быстро выстроить хорошие отношения со всеми федерациями в совсем непростое время.