Сергей Подпалый: «Григалава готовился, как и все, но у него была травма, поэтому он не в старте»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— Гиа Григалава появился в заявке, но не в старте. Почему?

— Григалава готовился, как и все, учитывая, что у него была травма, он, естественно, не в старте, — сказал в эфире «Матч Премьер» Подпалый. — Сейчас ситуация такая, что нужны здоровые, все, кто готов биться и играть, поэтому сделали ставку на всех здоровых.

— Насколько в сегодняшнем матче скажется фактор физического состояния?

— В связи с этим есть изменения. Есть люди, которые выходили на замену или мало играли. У нас был сложный график, за неделю — три игры, сложно восстанавливаться, поэтому мы попали в яму. Сегодня решили дать возможность тем, кто выйдет на поле, потому что нужно использовать всех, дать возможность поиграть всем, тем более, что кто-то может быть недоволен. Даем шанс тем, кто мало играл.