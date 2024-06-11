Песьяков: «Сейчас понимаю, что из «Спартака» надо было уйти пораньше»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что ему стоило бы уйти из московского «Спартака» пораньше.

Песьяков перешел в «Спартак» в 2009 году из «Шинника». В 2017 году он с командой стал чемпионом России, сыграв в том сезоне РПЛ всего лишь один раз. Летом того же года вратарь перешел в «Ростов».

«Я, наверное, пересидел в «Спартаке» годик или два. У меня не было постоянной игровой практики. Этот момент меня и останавливал: что ни сезон в «Спартаке», свои восемь матчей я играл. Хватало ли мне этого? Нет. Была еще команда «Спартак-2» в первой лиге, мы достаточно на высоком уровне играли — занимали пятые-шестые места. С хорошей молодежью держались вверху турнирной таблицы, что считаю хорошим результатом. Я проводил там по 12 игр. Всего получалось 20 матчей за сезон — этого мне хватало. Хотя сейчас понимаю, что можно было уйти пораньше», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».