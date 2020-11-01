Сергей Первушин: «По Тетрашвили комментариев нет, это просто из рук вон»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ (1:2). Во втором тайме у команды были удалены два футболиста — Антон Килин за две желтые карточки и Гурам Тетрашвили, за то, что наступил на ногу Себастьяну Шиманьски.

— Во втором тайме перестроились, были подходы, — сказал Первушин в эфире «Матч премьер». — Но, к сожалению, эти удаления. Тяжело вдевятером. В концовке пропустили. Сложно что-то комментировать.

По Тетрашвили никаких комментариев нет, это просто из рук вон. По Килину нет претензий, там игровые эпизоды были.