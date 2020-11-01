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Сергей Первушин: «По Тетрашвили комментариев нет, это просто из рук вон»

21:24
Саранск. 1 ноября 2020. &quot;Тамбов&quot; - &quot;Динамо&quot; - 1:2. Гурам Тетрашвили наступает на ногу Себастьяну Шиманьски. Фото скриншот "Матч Премьер"
Саранск. 1 ноября 2020. &quot;Тамбов&quot; - &quot;Динамо&quot; - 1:2. Гурам Тетрашвили наступает на ногу Себастьяну Шиманьски. Фото скриншот "Матч Премьер"
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ (1:2). Во втором тайме у команды были удалены два футболиста — Антон Килин за две желтые карточки и Гурам Тетрашвили, за то, что наступил на ногу Себастьяну Шиманьски.

— Во втором тайме перестроились, были подходы, — сказал Первушин в эфире «Матч премьер». — Но, к сожалению, эти удаления. Тяжело вдевятером. В концовке пропустили. Сложно что-то комментировать.

По Тетрашвили никаких комментариев нет, это просто из рук вон. По Килину нет претензий, там игровые эпизоды были.

Тамбов — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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