20:49 | Футбол — РПЛ

Паршивлюк рассказал болельщикам "Динамо" о "Спартаке"

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Новичок "Динамо" защитник Сергей Паршивлюк на встрече с болельщиками заявил, что счастлив находится в команде. 30-летний россиянин – воспитанник "Спартака".

– Я воспитанник "Спартака", был капитаном красно-белых, – сказал Паршивлюк. – Это моя история, этого не отнять. Я счастлив находиться здесь, меня тепло приняла команда, в меня поверило руководство клуба. Уважение к футболисту зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле.

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