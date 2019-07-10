Паршивлюк рассказал болельщикам "Динамо" о "Спартаке"

Новичок "Динамо" защитник Сергей Паршивлюк на встрече с болельщиками заявил, что счастлив находится в команде. 30-летний россиянин – воспитанник "Спартака".

– Я воспитанник "Спартака", был капитаном красно-белых, – сказал Паршивлюк. – Это моя история, этого не отнять. Я счастлив находиться здесь, меня тепло приняла команда, в меня поверило руководство клуба. Уважение к футболисту зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле.

💬 Сергей Паршивлюк: Я воспитанник Спартака, был капитаном 🔴⚪️. Это моя история, этого не отнять. Я счастлив находиться здесь, меня тепло приняла команда, в меня поверило руководство клуба. Уважение к футболисту зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 июля 2019 г.

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