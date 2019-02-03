Сергей Паршивлюк: "Есть ли в "Спартаке" люди, которым я не подам руку? Да, есть"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о том, чего ему не хватало, когда он выступал за московский "Спартак"​. 29-летний россиянин не стал проливать свет на историю с уходом из стана красно-белых.

− Спартаковское прошлое не отпускает. А обиды?

− Обид не осталось. Не на кого уже обижаться. Этих людей уже нет. Тут претензии можно только к себе предъявлять. Может, где-то неправильно себя вел, где-то недорабатывал. Поэтому, что есть, то есть. На ошибках учатся. Прошлого не вернуть, пусть оно там и остаётся, – сказал Паршивлюк.

− Когда закончите карьеру, расскажете всю правду о своем уходе?

− Кто надо, те знают. Поэтому – какой смысл? Все равно у каждого своя правда. Есть люди, которым я подам руку? Да, есть.

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