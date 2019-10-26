Сергей Овчинников: «Школа ЦСКА собирает не так много титулов, зато в первую команду попадает больше всего воспитанников»

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников отметил грамотную работу армейцев с клубной академией.

— Откуда нам в первую очередь пополнять ряды футболистов, если не из академии и молодежной команды? — цитирует официальный сайт ЦСКА Овчинникова. — И в таком количестве, как в последние пару лет, молодежь раньше не пополняла основной состав. Это говорит о том, что система работает хорошо, мы приглашаем футболистов и они пользуются своим шансом. Наир Тикнизян, Константин Марадишвили повторили путь в основной состав своих более взрослых коллег, а за ними стучатся в дверь основы уже армейцы помоложе.

Надо отметить, что наши руководители — Евгений Гинер и Роман Бабаев — очень правильно расставили приоритеты в работе нашей системы подготовки, что сейчас дает большие плоды. Да, армейская школа собирает не так много титулов, как некоторые другие академии, зато у нас в первую команду своих воспитанников попадает больше, чем в любом другом топ-клубе РПЛ. И это грамотно: на юношеском уровне важны не результаты, а подготовка футболистов.