Сергей Овчинников: «ЦСКА с нетерпением ждет возобновления чемпионата»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Уралом» оценил подготовку команды во время зимнего перерыва. Главный тренер Виктор Гончаренко пропускает игру из-за дисквалификации.

— Думаю, что ребята хорошо отдохнули в отпуске, — сказал Овчинников в эфире канала «Матч премьер». — Мы хорошо провели подготовительный этап. Все запланированное выполнено. И мы и игроки с нетерпением ожидаем возобновления чемпионата. Входим в чемпионат с позитивными ожиданиями. У игроков стало больше опыта, игровой мудрости, взаимопонимания. Это вселяет в нас оптимизм.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.