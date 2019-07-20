Сергей Матвеев: "В "Краснодаре" все нормально после поражения от "Ахмата"

Сергей Матвеев, который формально является главным тренером "Краснодара", в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда находится в хорошем состоянии после поражения в 1-м туре.

– Все нормально в команде, мы в том же режиме тренируемся, – отметил Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Ничего не изменилось после поражения в первом туре. Конечно, были небольшие негативные эмоции. Это рабочий момент, все нормально.

– В какой форме находится шведский новичок команды?

– Он не совсем готов. Всего тренировался дней десять до того, как влился в нашу команду. Сейчас он набирает и в скором времени станет боевой единицей нашего клуба.

– Искусственное поле накладывает ограничения на футболистов?

– Нет, ограничений никаких нет. Конечно, оно внесет какие-то коррективы, но, думаю, все будет нормально.