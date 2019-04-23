Сергей Куликов: "Перенесут ли Суперкубок со стадиона "Динамо"? Если будет готово футбольное поле, игра состоится"

Сергей Куликов​, руководитель департамента профессионального футбола РФС, прокомментировал появившуюся информацию, в которой говорится, что матч за Суперкубок страны, который должен пройти шестого июля, могут перенести с нового стадиона "Динамо" в Волгоград или Ростов-на-Дону.

– Не готов сейчас сказать. Завтра набирайте. Пока все в работе. Ничего сейчас не подтверждаю.

– Получается вероятность есть, что перенесут?

– Если будет готова инфраструктура – футбольное поле, то игра состоится. Завтра должно все окончательно прояснится. (Арман Мкртчян)

Ранее на "ВТБ Арене" проходили работы по замене газона – идет стадия выравнивания поля и вывоза лишнего грунта. Москвичи еще не провели ни одного матча на своем домашнем стадионе, на который после 10-летней реконструкции планировали вернуться в начале этой весны.

Суперкубок России доверили "ВТБ Арене". Но есть два резервных стадиона

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