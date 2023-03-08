Сергей Карасев: «Я за открытость. С удовольствием объяснил бы какие-то моменты»

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев поддержал практику комментариев судей.

«Посмотрим, что будет дальше. Я за открытость. Я бы с удовольствием объяснил какие-то моменты. Сейчас система сдвигается с мертвой точки», — приводит слова Карасева «Чемпионат».

Ранее в тестовом формате проводились интервью с судьями на матчах Зимнего кубка РПЛ и 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Карасев работал на чемпионатах Европы 2016 и 2020 года, а также на ЧМ-2018 в России.