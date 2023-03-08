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Экс-форвард «Спартака» Нимели: «Игнатов запомнился своей техникой и разворотами в стиле Зидана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели высказался о самом талантливом игроке второй команды во времена его выступлений.

«Самый талантливые игроки? На первом месте я, потом Сакала и Самбу (смеется). А если серьезно, то там было много отличных ребят: Илья Гапонов, Миша Игнатов, Дима Маркитесов, Саша Руденко. Руда был просто нереально крут! А Игнатов мне запомнился своей техникой и разворотами в стиле Зидана. Еще были братья Шитовы, которые меня впечатлили, хотя им было, наверное, по 16-17 лет, когда они пришли в «Спартак-2» из дубля. Андреа Романьоли — отличный голкипер и человек», — приводит слова Нимели Metaratings.ru.

Нимели выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы, провел 109 матчей, отметившись 23 голами и 15 результативными передачами. Форвард сыграл один матч в РПЛ за главную команду и получил медаль за победу «Спартака» в Суперкубке России 2017 года.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий выступает за «Сурхан» в чемпионате Узбекистана.

Источник: Metaratings
Сильванус Нимели
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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