Экс-форвард «Спартака» Нимели: «Игнатов запомнился своей техникой и разворотами в стиле Зидана»

Экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели высказался о самом талантливом игроке второй команды во времена его выступлений.

«Самый талантливые игроки? На первом месте я, потом Сакала и Самбу (смеется). А если серьезно, то там было много отличных ребят: Илья Гапонов, Миша Игнатов, Дима Маркитесов, Саша Руденко. Руда был просто нереально крут! А Игнатов мне запомнился своей техникой и разворотами в стиле Зидана. Еще были братья Шитовы, которые меня впечатлили, хотя им было, наверное, по 16-17 лет, когда они пришли в «Спартак-2» из дубля. Андреа Романьоли — отличный голкипер и человек», — приводит слова Нимели Metaratings.ru.

Нимели выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы, провел 109 матчей, отметившись 23 голами и 15 результативными передачами. Форвард сыграл один матч в РПЛ за главную команду и получил медаль за победу «Спартака» в Суперкубке России 2017 года.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий выступает за «Сурхан» в чемпионате Узбекистана.