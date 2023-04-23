Сергей Иванов надеется, что ЦСКА будет в тройке лучших по итогам сезона в РПЛ

Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов выразил надежду на то, что армейцы завершат чемпионат России-2022/23 в тройке лучших.

— Будет ли ЦСКА в тройке по итогам сезона?

— Очень на это надеюсь, — заявил Иванов.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 23 матчах. Отставание от идущего третьим «Спартака» составляет одно очко.

Сегодня, 23 апреля армейцы сыграют против «Локомотива» в матче 24-го тура чемпионата России. Начало — в 19.30 (мск).