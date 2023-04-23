Юран прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о победе его команды над «Крыльями Советов» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

«Крылья» — очень квалифицированная команда, которая, на мой взгляд, находится не на том месте, на котором должна находиться. Но, если мы победили, значит, наверное, были сильнее», — сказал Юран на пресс-конференции.

После победы над «Крыльями» нижегородцы с 22 очками остались на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.