Орлов: «Российский футбол деградирует, поэтому Дзюба может еще лет пять поиграть»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Дзюба — находка для «Локомотива». Но не все дело в Дзюбе. Прежде всего — в тренере. Плюс у Артема хорошие партнеры — они играют в скоростной футбол, а он им подыгрывает. Есть голевые моменты. Это не тот Артем, который был рядом с Халком, но он приносит пользу. Российский футбол, к сожалению, деградирует, поэтому Дзюба может еще лет пять поиграть», — цитирует Орлова Sport24.

34-летний форвард в феврале подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. С того момента он провел 6 матчей в РПЛ, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.