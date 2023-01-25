Алдонин: «Мне жаль нынешнее поколение российских футболистов»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что ему жаль нынешнее поколение российских футболистов из-за отсутствия европейских турниров.

«Еврокубки — это уникальная возможность проверить, чего ты стоишь. Если отстранение продлится на годы, то это проблема для спортсменов. Конечно, в этом смысле мне жаль нынешнее поколение российских футболистов. Сложившаяся ситуация касается больше не молодых футболистов, а тех, кто в самом соку, — 24-29 лет. Премиальные и бонусы никто не отменял. Этими матчами можно заработать на то, чтобы смотреть уверенно в завтрашний день. Поэтому мотивации еще достаточно», — приводит слова Алдонина Legalbet.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.