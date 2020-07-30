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Сергей Егоров назначен спортивным директором «Химок»

14:24
Сергей Егоров. Фото ФК «Химки».
Сергей Егоров. Фото ФК «Химки».
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Новым спортивным директором «Химок» стал Сергей Егоров, сообщает официальный сайт клуба. Ранее этот пост занимал Дмитрий Ульянов.

После окончания карьеры профессионального футболиста специалист перешел на работу спортивным директором калининградской «Балтики», где работал в течение пяти лет.

После — исполнительным директором в казахстанском «Шахтере», а перед назначением в «Химки» возглавлял спортивный отдел в «Факеле».

В следующем сезоне «Химки» сыграют в Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/iyul/sergey-egorov-novyy-sportivnyy-direktor-khimok/

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