Брызгалов: «Все три удаления у «Факела» — разные, поэтому тут нет какой-то закономерности»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов объяснил, почему игроки воронежской команды часто получают красные карточки.

В первом туре нового сезона РПЛ Брызгалов был удален, во втором туре красную карточку заработал Евгений Марков, а в кубковой встрече с «Зенитом» удалился Абдула Багамаев.

«Все три удаления — разные, поэтому тут нет какой-то закономерности. Я был удален на последних минутах матча. У Маркова возобладали эмоции в игре с «Акроном», человек хотел переключиться, сразу пойти в отбор — так получилось. В игре с «Зенитом» — срыв атаки. Но я считаю, эту красную можно было не давать нашему игроку, потому что там бежало еще три человека, и не факт, что игрок «Зенита» убежал бы один на один с вратарем», — цитриует «РБ Спорт» Брызгалова.