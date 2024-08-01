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Сегодня, 03:28

Агент Помазуна: «Ведем переговоры с другими клубами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, что ищет новую команду для вратаря.

«Позицию ЦСКА мы уже знаем: они делают ставку на Акинфеева и Торопа. Мы сейчас ведем переговоры с другими клубами, пока нет конкретики. Как что-то будет, мы вам сообщим», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

В прошлом сезоне 27-летний Помазун выступал на правах аренды за «Урал»: 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 44 гола и 6 раз сыграл «на ноль».

Источник: Metaratings.ru
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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4
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