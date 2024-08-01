Агент Помазуна: «Ведем переговоры с другими клубами»

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, что ищет новую команду для вратаря.

«Позицию ЦСКА мы уже знаем: они делают ставку на Акинфеева и Торопа. Мы сейчас ведем переговоры с другими клубами, пока нет конкретики. Как что-то будет, мы вам сообщим», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

В прошлом сезоне 27-летний Помазун выступал на правах аренды за «Урал»: 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 44 гола и 6 раз сыграл «на ноль».