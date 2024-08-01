Орлов: «Матч против «Ростова» будет серьезным испытанием для «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Ростова» в 3-м туре чемпионата России.

«Ростов» и в марте, в начале весенней части прошло сезона, играл великолепно, но потом что-то сбилось. В принципе Карпин — очень крепкий тренер, и футболисты на поле выкладываются. А Голенков, на мой взгляд, переиграл Комличенко. Кто-то говорит про Соболева, что Соболев на своей позиции сейчас лучший. Но я считаю, что именно Голенков сейчас — лучший центральный нападающий. Посмотрите, как он борется за мяч, какой у него удар, как он забивает. Поэтому «Ростов» — очень серьезный соперник. И матч против ростовчан будет серьезным испытанием для «Зенита». Хотя петербуржцы сейчас, безусловно,в великолепной форме», — цитирует «РБ Спорт» Орлова.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 3 августа, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 17:30 по московскому времени.