Геннадий Орлов: «Зениту нельзя так просто отказываться от Дзюбы. Для РПЛ он точно полезен»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче с «Ахматом»

— Дзюба? Да, не забил. Но он все равно принес пользу, держал в напряжении центральных защитников — те ему уделяют много внимания. Если бы его партнеры были поискуснее, то лучше бы использовали эту ситуацию. Конечно, Дзюба нужен «Зениту». Для РПЛ он точно полезен. От него нельзя так просто отказываться. Семак это понимает.

Правда, стоит признать, что Дзюба утратил некоторые свои индивидуальные качества. Многовато единоборств проиграл грозненцам. Против него уже научились действовать. Артем уже не так подвижен. Но можно же играть и за счет других козырей — хитрости, ума, роста. Хватает разных всяких приемов, которые ему могут пригодиться.

После 24 туров «Зенит» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет «Динамо», у которого 49 очков.