Балахнин: «Карпину надо не беспокоиться за место в «Ростове», а расти дальше»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями о неудачном выступлении «Ростова» в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Какая может быть паника, когда идет подготовка к сезону? Но семь пропущенных голов — это о чем-то говорит. Время для исправления есть. В предыдущих матчах «Ростов» показывал, что умеет играть. И достойны играть лучше, чем сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Также он ответил на вопрос, стоит ли беспокоиться главному тренеру команды Валерию Карпину за свое место, если его команда снова неудачно выступит весной.

«Может быть, ему надо не беспокоиться, а расти дальше. У «Ростова» очень хорошая команда. Здесь надо отдать должное Карпину, который выжимает из нее максимум, но они ограничены», — добавил специалист.

Команда Валерия Карпина проиграла «Спартаку» в серии пенальти (0:0, пенальти — 1:2), а затем уступила «Сочи» (0:3) и «Краснодару» (0:4).

По итогам 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.