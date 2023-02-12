Деменко: «Мамаев продолжил бы играть, если бы хотел»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал решение полузащитника Павла Мамаева завершить карьеру.

«Почему Мамаев решил завершить карьеру? Я не знаю. Это его право. Возможно, он подумал, что больше не хочет возобновлять карьеру. Он бы продолжил играть, если бы хотел», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Последним клубом 34-летнего футболиста были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.