Деменко — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Однозначно, что клуб взял хорошего игрока»
Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Однозначно, что «Локомотив» взял хорошего игрока. Но Артем не проходил сборы. Вопрос в том, сможет ли он максимально быстро войти в тренировочных процесс», — цитирует Деменко «Газета.Ru».
8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. 34-летний футболист будет выступать за московский клуб по 7-м номером.
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|3.03
|19:00
|
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|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
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|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
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|5.03
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|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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|
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|
|
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Спартак
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
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Квинси Промес
Спартак
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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