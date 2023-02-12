Деменко — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Однозначно, что клуб взял хорошего игрока»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Однозначно, что «Локомотив» взял хорошего игрока. Но Артем не проходил сборы. Вопрос в том, сможет ли он максимально быстро войти в тренировочных процесс», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. 34-летний футболист будет выступать за московский клуб по 7-м номером.