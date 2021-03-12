Сергей Бабурин: «Кто был в «Сатурне» чемпионом по гулянкам во времена Вайсса? Леха Еременко»
Экс-тренер вратарей «Сатурна» Сергей Бабурин, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил, с какими трудностями столкнулся в клубе из Раменского словак Владимир Вайсс.
— Вайсс — хороший мужик?
— Отличный. Часами о нем могу говорить. Да и тренер классный. Не повезло ему в «Сатурне».
— В чем?
— Он европейского склада. Очень уж доверял ребятам. А в «Сатурне» многие могли загулять.
— Латиноамериканцы?
— Эти как раз нет. Они другого плана. Больше по дамам. Русские женщины для них все!
— Ах, точно. Жан, Жедер?
— Жедер — ни в коем случае. С ним такая супруга приехала — ее на рынке все знали. Так торговалась, мясо выбирала!
— Вы видели?
— Описывал переводчик — Рома Асхабадзе. Был у нас нападающий из Ганы... Как же его звали... Амоако! Говорит: «Женщину хочу». Ну, повезли его куда-то в Раменском. Кто организовывал, рассказывал: «Договорился с ней, все. А она в окно как Амоако увидела — сиганула оттуда!»
— Перепугалась?
— Не то слово!
— А кто повез? Асхабадзе?
— По-моему, он.
— Так кто был чемпионом по гулянкам во времена Вайсса?
— Леха Еременко. Подводил он Владимира. А тот так на него рассчитывал!
— Еременко — талант? Или раздули?
— Игрочище. Мог матч выдать — куда там Платини! «Динамо» обыграли 3:0 на Кубок в Раменском. Что Еременко творил! Сам забил великолепный гол. Играл с ними будто с детьми. А потом войдет в штопор — и следующий матч уже никакой. Сколько ему Вайсс прощал!
— Например?
— Сидим с Вайссом на обеде, рассказывает: «Лешка мне звонил. В три часа ночи».
— Что-то важное хотел сообщить?
— «Тренер, я за тебя...» Понятно в каком состоянии. Куда ты звонишь? Ну зачем?!
(Юрий Голышак, Александр Кружков)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю