Сергей Бабурин: «Кто был в «Сатурне» чемпионом по гулянкам во времена Вайсса? Леха Еременко»

Экс-тренер вратарей «Сатурна» Сергей Бабурин, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил, с какими трудностями столкнулся в клубе из Раменского словак Владимир Вайсс.

— Вайсс — хороший мужик?

— Отличный. Часами о нем могу говорить. Да и тренер классный. Не повезло ему в «Сатурне».

— В чем?

— Он европейского склада. Очень уж доверял ребятам. А в «Сатурне» многие могли загулять.

— Латиноамериканцы?

— Эти как раз нет. Они другого плана. Больше по дамам. Русские женщины для них все!

— Ах, точно. Жан, Жедер?

— Жедер — ни в коем случае. С ним такая супруга приехала — ее на рынке все знали. Так торговалась, мясо выбирала!

— Вы видели?

— Описывал переводчик — Рома Асхабадзе. Был у нас нападающий из Ганы... Как же его звали... Амоако! Говорит: «Женщину хочу». Ну, повезли его куда-то в Раменском. Кто организовывал, рассказывал: «Договорился с ней, все. А она в окно как Амоако увидела — сиганула оттуда!»

— Перепугалась?

— Не то слово!

— А кто повез? Асхабадзе?

— По-моему, он.

— Так кто был чемпионом по гулянкам во времена Вайсса?

— Леха Еременко. Подводил он Владимира. А тот так на него рассчитывал!

— Еременко — талант? Или раздули?

— Игрочище. Мог матч выдать — куда там Платини! «Динамо» обыграли 3:0 на Кубок в Раменском. Что Еременко творил! Сам забил великолепный гол. Играл с ними будто с детьми. А потом войдет в штопор — и следующий матч уже никакой. Сколько ему Вайсс прощал!

— Например?

— Сидим с Вайссом на обеде, рассказывает: «Лешка мне звонил. В три часа ночи».

— Что-то важное хотел сообщить?

— «Тренер, я за тебя...» Понятно в каком состоянии. Куда ты звонишь? Ну зачем?!

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Бабурина