Бывший тренер вратарей юношеской сборной России Сергей Бабурин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с голкипером «Спартака» Александром Максименко.

— Особенно памятный эпизод, связанный с Максименко?

— Самая нелепая травма в моей практике!

— Так-так.

— Отправляемся на турнир в Лиссабон. Максик садится в самолет — здоровый, веселый. Пять часов спустя выходит — на нем лица нет. Объясняет: «Весь полет на откидном столике проспал. Уронив голову на руку. Сейчас вообще не чувствую. Онемела!» А мы прямо из аэропорта — на стадион.

— Зачем?

— Через два часа игра с чехами. Думаю — ну, затекла рука. Ерунда, пройдет. В раздевалке Галактионов объявляет состав, Максименко в воротах. Резервный — Никита Гойло, питерский мальчишка. Выходим на разминку — опа, рука-то у Максика болтается. Вздыхает: «Алексеич, не могу!»

— Пришлось выпускать Гойло?

— Да. В итоге он и отыграл весь турнир. А Максик, получается, туристом съездил. Потом выяснилось — нерв защемил. Уже в «Спартаке» доктор Лю иголками вылечил. Вот такая нелепая травма. Во сне!

— Чудеса.

— Ну и конечно, никогда не забуду четвертьфинал с Англией на Евро-2015. Максик был великолепен, при счете 0:0 взял пенальти. Пропустили бы — еще не факт, что дальше бы прошли. А так через три минуты Лешка Татаев забил победный гол. В полуфинале с Германией Максик тоже играл здорово. Но немцы — машина, дожали нас в концовке. После фланговой передачи парень головой в «девятку» засадил. Тут бы и Лев Иваныч не вытащил.

— Кто из российских вратарей в вашем рейтинге сегодня номер один?

— Шунин. Как прибавил за последние годы! В нынешнем сезоне, пожалуй, лишь в одном матче напортачил — с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы. А в РПЛ безупречен.

— Кто номер два?

— «Спорт-Экспресс» любит выставлять игрокам оценки, а потом высчитывать средний балл. Если этим принципом руководствоваться, Шунину на данный момент я бы поставил 7,5. Второй — Акинфеев, 7,25. Третий — Сафонов, 7. Дальше Максименко — 6,75.

— Почему Сафонов выше Максименко?

— Максику и в клубе, и в молодежной сборной пора выходить на ведущие роли. Как сейчас модно говорить — становиться лидером в раздевалке. Сафонов этим обладает в полной мере.

— Настолько духовитый?

— Да! Еще в Словакии, когда ездили с юношеской сборной, обратил внимание, что ребята к Матвею тянутся. Для них он авторитет, к каждому слову прислушиваются. А Максик скромный. Качество само по себе похвальное. Но в футболе иногда нужно быть понаглее.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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