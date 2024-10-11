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Бабкин: «Именно этот вызов в сборную России не был неожиданным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин отметил, что вызов в сборную России на октябрьский сбор не стал для него неожиданностью.

«Именно этот вызов не был неожиданным. Ранее много раз присутствовал в расширенном списке. Один раз даже посчастливилось попасть в основной. Но, так скажем, по здоровью не смог присутствовать на том сборе. К этому сбору все равно готовился. Поэтому прям неожиданностью это не стало. Единственное, что сделал, — посмотрел в целом на состав. В предыдущий список я попал, когда там не было Головина и братьев Миранчук. В этот список я попал, хоть Миранчук и не приехали», — цитируют «Известия» Бабкина.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей.

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Сергей Бабкин
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
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8
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9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
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 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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