Бабкин: «Именно этот вызов в сборную России не был неожиданным»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин отметил, что вызов в сборную России на октябрьский сбор не стал для него неожиданностью.

«Именно этот вызов не был неожиданным. Ранее много раз присутствовал в расширенном списке. Один раз даже посчастливилось попасть в основной. Но, так скажем, по здоровью не смог присутствовать на том сборе. К этому сбору все равно готовился. Поэтому прям неожиданностью это не стало. Единственное, что сделал, — посмотрел в целом на состав. В предыдущий список я попал, когда там не было Головина и братьев Миранчук. В этот список я попал, хоть Миранчук и не приехали», — цитируют «Известия» Бабкина.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей.