Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сергей Андреев: «В «Ростове» я персона нон грата»

Александр Кружков
Обозреватель

Легенда ростовского футбола, экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев в интервью «СЭ» рассказал о влиятельных «доброжелателях».

- В «Ростове» за последние 25 лет тренеры менялись пачками. Сергей Балахнин вообще шесть раз уходил оттуда и возвращался. Почему же вас так и не подпустили к клубу?

— У меня в городе много влиятельных «доброжелателей». Один из них — Виктор Усачев. Он долго руководил клубом, был полномочным представителем президента России по Ростовской области. Второй возглавлял налоговую полицию. Есть еще персонажи из числа сильных мира сего. Они-то и распускали слухи — мол, Андреев мерзавец, неуживчивый, со всеми ругается...

А у меня просто сильный характер. Я принципиальный. Если знаю, что прав, — переубедить нереально. Ненавижу, когда пытаются надавить. В такой ситуации всегда сделаю наоборот.

Эти руководители создавали себе кумиров. Которых тренер не должен обижать — исключительно по голове гладить. В «Ростсельмаше» таким сначала был Прудиус. Он как забьет, перед центральной ложей, где сидит губернатор, танцует гопак. Я говорил: «Ты что творишь? Твое место в цирке!» А с трибун мне орали: «Не трогай Прудиуса, нашего любимца!»

Когда тот сдулся, любимцем стал Пестряков. Те самые «доброжелатели» нашептывали ему: «Олежек, ты лучший. А Андреев — дурак, неправильно тебя использует». Или спрашивали меня: «Почему такой-то не играет?» Я отвечал: «Господа, у вас есть главный тренер. Только он решает, кто выходит на поле. Я же к вам с советами не лезу, не учу, как налоги собирать. Вот и вы в мою работу не вмешивайтесь». Но они считали иначе. Раз при власти, значит, могут рассказывать мне, как нужно в футбол играть, какой состав выпускать.

В декабре 2000-го у меня закончился контракт. Первый день после отпуска, приезжает на базу Усачев. Такой развязный... Ни слова о том, будет ли подписано новое соглашение, на каких условиях. Барственно произносит: «Ну ладно, тренируй». Я как услышал — сразу написал заявление.

С того момента моя фамилия в «Ростове» вообще не рассматривалась. Пошло негласное — об Андрееве не упоминать! Я там персона нон грата, — сказал Андреев «СЭ».

Андреев по ходу карьеры выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», а также шведские «Эстер» и «Мьельбю». Со СКА он стал победителем Кубка СССР в 1981 году, а в 1980-м стал бронзовым призером Олимпийских игр со сборной СССР.

После завершения карьеры футболиста Андреев тренировал «Ростсельмаш», «Черноморе», «Салют-Энергию», СКА, «Нику», казахстанский «Атырау», македонский «Вардар» и «МИТОС».

Сергей Андреев.Сергей Андреев: «В «Ростове» я персона нон грата»

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Андреев
ФК Ростов
Читайте также
«Ты наш новый волшебник». Фанаты «Галатасарая» ярко встретили Батракова в аэропорту
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
Силы ПВО отразили атаку семи БПЛА на подлете к Москве
Почему США меняют стратегию в отношении Ирана. Разбор
Путь в никуда. Почему история Шевченко — проблема всей КХЛ
Что произошло за ночь 21 августа. Главное
Популярное видео
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Андреев — о Дубае во время атак БПЛА: «В основном шарашили по американским военным базам, здесь их три»

Сергей Андреев: «Бесков несколько раз в «Спартак» приглашал, а Лобановский — в киевское «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости