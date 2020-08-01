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Сердар Азмун: «Наша общая работа позволила защитить титул чемпиона и взять кубок»

18:26
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун остался доволен своей игрой в прошедшем сезоне. Он провел во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 9 передач.

— Это был непростой сезон, не только для меня, но и для всей команды, — рассказал Азмун в интервью «Матч ТВ». — Эта награда — заслуга моих партнеров. Наша общая работа позволила защитить титул чемпиона и взять кубок.

Перерыв небольшой, некогда расслабляться. Постараемся не разочаровать болельщиков в новом сезоне.

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