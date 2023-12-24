Балахнин: «Марадишвили будет непросто в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал выступление «Пари НН» в первой части сезона РПЛ.

«Мне кажется, оценивать итоги для команды надо независимо от места. Наверное, можно признать выступление нижегородцев удовлетворительным. Они были конкурентоспособными, навязывали упорную борьбу. Просто так не сдавались, — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру». — Это больше домашняя команда, эмоциональная. Это и по тренеру видно. Мастерства не так уж много, но за счет драйва дома, при своих болельщиках, которые заводили, они показывали себя лучше».

Также Балахнин поделился мнением о переходе полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в нижегородский клуб на правах аренды.

«Марадишвили будет непросто, это точно. Он давно не был игроком основы и подрастерял. Но это талантливый футболист. Ему надо будет доказывать право на место в составе. Ермакова будут развивать, он молодой, но что касается реальной помощи, это вряд ли. Нижегородцам сейчас важно не потерять игру в защите, ведь команда мало пропускала в первой части сезона. Оборону будет трудно усилить, тут надо просто сохранить то, что было. Учитывая, что забивала команда не много, основная задача в трансферный период — усилить атакующие действия, не снижая оборонительный потенциал. «Пари НН» идет по остаточному принципу. Мы видим, что приходят не те, кто реально может усилить команду. Эти ребята где-то оказались не нужны. Это хорошие игроки, они приходят из более сильных команд. Но мне кажется, можно было бы находить финансовые возможности, и искать усиление, которое могло бы потянуть всю команду вперед. Это бы больше способствовало развитию команды. Важно сохранить Севикяна — это одно из открытий сезона. Он хорошо себя проявил, даже когда выходил на замену. Он усилил атакующий потенциал нижегородцев, создавал напряженность у ворот соперников. Он должен доиграть сезон. Севикян нашел команду, а частые переходы тоже не приводят к лучшему», — отметил Балахнин.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее было объявлено, что об полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили арендован «Пари НН».

После 18 туров нижегородцы с 24 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.