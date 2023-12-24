Балахнин: «Марадишвили будет непросто в «Пари НН»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал выступление «Пари НН» в первой части сезона РПЛ.
«Мне кажется, оценивать итоги для команды надо независимо от места. Наверное, можно признать выступление нижегородцев удовлетворительным. Они были конкурентоспособными, навязывали упорную борьбу. Просто так не сдавались, — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру». — Это больше домашняя команда, эмоциональная. Это и по тренеру видно. Мастерства не так уж много, но за счет драйва дома, при своих болельщиках, которые заводили, они показывали себя лучше».
Также Балахнин поделился мнением о переходе полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в нижегородский клуб на правах аренды.
«Марадишвили будет непросто, это точно. Он давно не был игроком основы и подрастерял. Но это талантливый футболист. Ему надо будет доказывать право на место в составе. Ермакова будут развивать, он молодой, но что касается реальной помощи, это вряд ли. Нижегородцам сейчас важно не потерять игру в защите, ведь команда мало пропускала в первой части сезона. Оборону будет трудно усилить, тут надо просто сохранить то, что было. Учитывая, что забивала команда не много, основная задача в трансферный период — усилить атакующие действия, не снижая оборонительный потенциал. «Пари НН» идет по остаточному принципу. Мы видим, что приходят не те, кто реально может усилить команду. Эти ребята где-то оказались не нужны. Это хорошие игроки, они приходят из более сильных команд. Но мне кажется, можно было бы находить финансовые возможности, и искать усиление, которое могло бы потянуть всю команду вперед. Это бы больше способствовало развитию команды. Важно сохранить Севикяна — это одно из открытий сезона. Он хорошо себя проявил, даже когда выходил на замену. Он усилил атакующий потенциал нижегородцев, создавал напряженность у ворот соперников. Он должен доиграть сезон. Севикян нашел команду, а частые переходы тоже не приводят к лучшему», — отметил Балахнин.
В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Ранее было объявлено, что об полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили арендован «Пари НН».
После 18 туров нижегородцы с 24 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5