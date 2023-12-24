Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

24 декабря, 23:16

Балахнин: «Марадишвили будет непросто в «Пари НН»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал выступление «Пари НН» в первой части сезона РПЛ.

«Мне кажется, оценивать итоги для команды надо независимо от места. Наверное, можно признать выступление нижегородцев удовлетворительным. Они были конкурентоспособными, навязывали упорную борьбу. Просто так не сдавались, — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру». — Это больше домашняя команда, эмоциональная. Это и по тренеру видно. Мастерства не так уж много, но за счет драйва дома, при своих болельщиках, которые заводили, они показывали себя лучше».

Также Балахнин поделился мнением о переходе полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в нижегородский клуб на правах аренды.

«Марадишвили будет непросто, это точно. Он давно не был игроком основы и подрастерял. Но это талантливый футболист. Ему надо будет доказывать право на место в составе. Ермакова будут развивать, он молодой, но что касается реальной помощи, это вряд ли. Нижегородцам сейчас важно не потерять игру в защите, ведь команда мало пропускала в первой части сезона. Оборону будет трудно усилить, тут надо просто сохранить то, что было. Учитывая, что забивала команда не много, основная задача в трансферный период — усилить атакующие действия, не снижая оборонительный потенциал. «Пари НН» идет по остаточному принципу. Мы видим, что приходят не те, кто реально может усилить команду. Эти ребята где-то оказались не нужны. Это хорошие игроки, они приходят из более сильных команд. Но мне кажется, можно было бы находить финансовые возможности, и искать усиление, которое могло бы потянуть всю команду вперед. Это бы больше способствовало развитию команды. Важно сохранить Севикяна — это одно из открытий сезона. Он хорошо себя проявил, даже когда выходил на замену. Он усилил атакующий потенциал нижегородцев, создавал напряженность у ворот соперников. Он должен доиграть сезон. Севикян нашел команду, а частые переходы тоже не приводят к лучшему», — отметил Балахнин.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее было объявлено, что об полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили арендован «Пари НН».

После 18 туров нижегородцы с 24 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
Сергей Балахнин
Эдгар Севикян
0
Читайте также
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Аделия Петросян выиграла чемпионат России в Челябинске
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа жилого дома в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева
Быстров — о руководстве «Спартака»: «После ухода Федуна ничего не изменилось. Стало однозначно скучнее»
Агент Барбоза: «У меня есть сомнения по переходу Хлусевича в «Спортинг»
Тикнизян о главном тренере «Локомотива»: «С Галактионовым у меня лучший коннект»
Селюк о трансфере Мусаева в ЦСКА: «Не думаю, что он сразу заменит Чалова или Заболотного»
Агент Гравийона подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры с «Адана Демирспор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин считает, что «Краснодар» лидирует в РПЛ благодаря Ивичу

Сенников посоветовал Слуцкому ехать в Саудовскую Аравию, а не в Китай
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости