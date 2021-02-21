Семья Хендрикса приедет жить в Москву

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс написал в своем Instagram, что его семья переезжает в воскресенье к нему в Москву.

Семья 26-летнего полузащитника должна прилететь к нему во второй день рождения его сына Леннокса.

Футболист перешел в «Спартак» из ПСВ во время зимнего перерыва в чемпионате России. За новую команду он дебютировал в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2).