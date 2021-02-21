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Семья Хендрикса приедет жить в Москву

13:30
Йоррит Хендрикс с женой. Фото Instagram
Йоррит Хендрикс с женой. Фото Instagram
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс написал в своем Instagram, что его семья переезжает в воскресенье к нему в Москву.

Семья 26-летнего полузащитника должна прилететь к нему во второй день рождения его сына Леннокса.

Публикация от Jorrit Hendrix (@jorrithendrix)

Футболист перешел в «Спартак» из ПСВ во время зимнего перерыва в чемпионате России. За новую команду он дебютировал в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2).

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