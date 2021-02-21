РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу матча с «Динамо»

13:37
Теги:

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб не планирует обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (0:2).

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить", — цитирует ТАСС Фетисова.

На 12-й минуте матча возник спорный эпизод: главный арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Валентина Мурашова и просмотра видеоповторов. По мнению судей, защитник «Спартака» Виктор Мозес сыграл рукой.

Играл ли спартаковец Мозес рукой? Ответ на вопрос дал фотограф «СЭ»

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10755819

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7346
Все опросы
Арбитр Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» за игру рукой. Нарушил ли Виктор Мозес правила?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир