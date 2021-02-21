«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу матча с «Динамо»
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб не планирует обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (0:2).
«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить", — цитирует ТАСС Фетисова.
На 12-й минуте матча возник спорный эпизод: главный арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Валентина Мурашова и просмотра видеоповторов. По мнению судей, защитник «Спартака» Виктор Мозес сыграл рукой.
Играл ли спартаковец Мозес рукой? Ответ на вопрос дал фотограф «СЭ»
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