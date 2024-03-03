Алаев — об озвучивании решений после ВАР: «Узнаем, как звучат голоса судей»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал нововведение в лиге, в связи с которым арбитры будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР, на весь стадион.

«Я не раз говорил, что судьи часть игры. Чем более открытыми они будут, тем лучше. Я говорил это и продолжаю. Пока не понимаю, как это будет работать, но это шаг вперед. В матче «Реал» — «Валенсия» был острый момент, выложили переговоры VAR, я смотрел. Хотя бы узнаем, как звучат голоса наших судей», — сказал Алаев.

РФС в конце февраля объявил, что примет участие в эксперименте ФИФА — и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) — арбитры будут публично объявлять свои решения после просмотра ВАР в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.