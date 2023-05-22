Семин заявил, что в матче «Спартак» — ЦСКА было много провокаций

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о матче РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:2).

«Матч сыграли хорошо, с большим энтузиазмом, но качество игры оставляет желать лучшего. На судьбу дерби повлияли эмоции. Они были не в интересах футбола. Игроки во время важных матчей должны держать психологический баланс, который помогал бы им в игре до конца себя реализовать. Ну нельзя бесконечно провоцировать друг друга! Надо играть в футбол и забыть это. Чересчур много провокаций и лежания на футбольном поле после легкого столкновения. Поведение Соболева может привести к большим проблемам после рассмотрения КДК эпизода с жестом», — приводит слова Семина Sport24.

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.