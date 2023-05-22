Чернов — о судействе в дерби: «Мне можно было давать красную»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» оценил работу судейской бригады Сергея Карасева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Хорошее судейство, арбитр разобрался. В целом, молодец. Но мне можно было красную давать. За что? Там с Обляковым был момент, жестко вкатился в него, грубовато. Сразу извинился, поэтому, думаю, нормально. Судья разобрался. И первый пенальти, который не назначили, там был. Зобнин сказал, что ему наступили на ногу. И второй пенальти был чистый», — сказал Чернов «СЭ».

На 69-й минуте дерби Александр Соболев после единоборства показал неприличный жест Виллиану Роше. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.

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