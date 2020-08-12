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Семин встретился и попрощался с Фарфаном, улетающим из России

21:36
Юрий Семин и Джефферсон Фарфан. Фото Instagram
Юрий Семин и Джефферсон Фарфан. Фото Instagram
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин встретился с Джефферсоном Фарфаном. У 35-летнего перуанца истек контракт с «Локо», который было решено не продлевать. Он покидает клуб, в составе которого выступал с января 2017 года.

«Встречался с Джеффом. Он улетает. Удачи тебе, мой друг .Спасибо за пережитые вместе счастливые моменты! Продолжай играть, сил у тебя много!» — написал Семин в Instagram.'

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