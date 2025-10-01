Семин считает, что Жерсон еще сможет принести пользу «Зениту»: «Игрок высокого уровня»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Жерсоне.

«Думаю Жерсон еще принесет большую пользу для «Зенита». Это футболист качественный. Бывают такие ситуации с травмами, но Жерсон — игрок высокого уровня», — сказал Семин «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. 30 августа пресс-служба питерцев сообщила, что полузащитник получил мышечное повреждение на тренировке.