Семин считает закономерным положение «Балтики» в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Балтики» в этом сезоне РПЛ.

«Все закономерно, они стараются, работают. Где-то в последних матчах очки не добирают, но это естественно. В последнем матче они встречались с ЦСКА, а не с клубом, который идет внизу. «Балтика» подарила большой интерес этому сезону. Вижу ли я их в пятерке лучших по итогам чемпионата? Сейчас сложно кого-то там видеть. Потому что могут быть различные нюансы», — сказал Семин «СЭ».

После 10 туров «Балтика» идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 17 очками.